Riñas y actos vandálicos en Cartagena por partido de copa Libertadores: una persona murió
Pese a que había un fuerte dispositivo de seguridad se presentaron algunos hechos aislados que causaron pánico
Cartagena le cumplió a la copa Libertadores, sin embargo, algunos hechos aislados fueron el lunar de una jornada que puso a la ciudad en el plano internacional futbolero.
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Pese al fuerte dispositivo de seguridad donde participaron unidades del GOES, UNDMO y policías de vigilancia, delincuentes disfrazados de hinchas se enfrentaron con transeúntes y algunos motorizados en puntos como la Cordialidad por el sector de El Pozón y Villa Estrella, La Castellana y Los Ejecutivos.
Testigos aseguraron a Caracol Radio que durante el desplazamiento hacia el estadio Jaime Morón, los barristas provocaban a personas que iban por las calles, y esto generó enfrentamientos a puño, piedra y machete.
La policía metropolitana confirmó un deceso tras una riña a cuchillo en el barrio Escallón Villa. Al parecer, el hoy occiso fue atacado con arma blanca y murió en la madrugada del jueves en el hospital Universitario del Caribe.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.