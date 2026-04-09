Riñas y actos vandálicos en Cartagena por partido de copa Libertadores: una persona murió

Cartagena le cumplió a la copa Libertadores, sin embargo, algunos hechos aislados fueron el lunar de una jornada que puso a la ciudad en el plano internacional futbolero.

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Pese al fuerte dispositivo de seguridad donde participaron unidades del GOES, UNDMO y policías de vigilancia, delincuentes disfrazados de hinchas se enfrentaron con transeúntes y algunos motorizados en puntos como la Cordialidad por el sector de El Pozón y Villa Estrella, La Castellana y Los Ejecutivos.

Testigos aseguraron a Caracol Radio que durante el desplazamiento hacia el estadio Jaime Morón, los barristas provocaban a personas que iban por las calles, y esto generó enfrentamientos a puño, piedra y machete.

La policía metropolitana confirmó un deceso tras una riña a cuchillo en el barrio Escallón Villa. Al parecer, el hoy occiso fue atacado con arma blanca y murió en la madrugada del jueves en el hospital Universitario del Caribe.