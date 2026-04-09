Proyecto de fortalecimiento a la Ley General de Cultura fue aprobado en el Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultural, una iniciativa legislativa del Ministerio de las Culturas con aportes de distintas bancadas en el Congreso.

“Se ha logrado un consenso entre las distintas bancadas. Le hemos apostado en este Ministerio a escuchar técnicamente todas las proposiciones y lograr hoy una apuesta, más que de Gobierno, del sector cultura. Gracias a los que escucharon, normalmente llamados oposición, a un sector que está dispuesto a resolver los problemas en la escena”, aseguró la ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes, Yannai Kadamani.

Este proyecto busca atender las demandas del sector cultural, que exige mayor incidencia en las decisiones que afectan sus derechos y condiciones; busca robustecer el Sistema Nacional de Cultura para ampliar la participación de forma directa de colectivos, comunidades y agentes culturales en el diseño de políticas públicas; y ampliar el acceso a la cultura de todos los colombianos.

El Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultura pasará a tercer debate en la Comisión sexta del Senado de la República.

Puntos claves del proyecto

Dignificación del sector cultural: reconoce y valora a los artistas, creadores, portadores de saberes y gestores culturales como protagonistas del desarrollo del país, promoviendo condiciones justas y respeto por su oficio.

2. Gobernanza y espacios de participación: fortalece la participación y voz de los agentes culturales en la toma de decisiones, promoviendo un sistema más democrático, representativo y articulado en todo el territorio nacional.

3. Fortalecimiento sectorial e intersectorial: integra la cultura con otros sectores como la educación, turismo, la ciencia, la tecnología y la economía, para potenciar la creación, la circulación y el impacto del arte y la cultura en la vida social y económica del país.

4. Financiación y estímulos: aumenta y protege los recursos para la cultura, simplifica los accesos a fondos y crea nuevos mecanismos e incentivos que impulsen la sostenibilidad, la innovación y las industrias culturales en todos los territorios.

El representante de la Alianza Verde y ponente del proyecto, Jaime Raúl Salamanca, afirmó que la iniciativa busca que se garantice el acceso equitativo a los derechos culturales y que se dignifique el trabajo de artistas, gestores y portadores de saberes desde la participación activa y democrática. De las 271 proposiciones presentadas, fueron aprobadas 173, equivalentes al 64%, antes de la votación final.