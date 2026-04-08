Partido Conservador votará en contra de la tributaria: “más impuestos con claros fines electorales”

Partido Conservador se pronunció sobre la ley de financiamiento. / Foto: Suministrada

El Partido Conservador rechazó la nueva ley de financiamiento anunciada por el presidente Gustavo Petro, en medio de una alocución, tras la decisión del Banco de la República de subir la tasa de interés.

Le puede interesar: Petro anuncia las medidas para contrarrestar aumento de tasas de interés del Banco de la República

Según la colectividad, “no se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino de una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales.

Además, el director del partido Efraín Cepeda anunció que la bancada votará negativo el proyecto, una vez se esté tramitando en el Congreso de la República.

Y es que, según Cepeda, “el déficit fiscal que pretende resolver el Gobierno es consecuencia de una política irresponsable del gasto “a manos llenas”.

“Es decir que es un gobierno derrochón, cientos de miles de órdenes de prestación de servicio de gente con los brazos cruzados solo para que voten en las elecciones”, advirtió.

Por eso, se mostró confiado en que la reforma no será aprobada por el Legislativo.

“Desde el Partido Conservador no permitiremos que las familias colombianas paguen con más impuestos el derroche del Gobierno Nacional”, señaló.

Lea también: ¿La reforma tributaria afectaría a megarricos?: María del Mar Pizarro y Óscar Darío Pérez debaten