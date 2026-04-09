Paro por avalúos catastrales provoca bloqueos en la vía Cúcuta–Pamplona

Norte de Santander.

Comunidades de la provincia de Pamplona se sumaron al paro nacional contra la actualización catastral y mantienen bloqueada la vía que comunica a Cúcuta con este municipio, en el sector de La Vuelta de las Adioses.

La protesta reúne a habitantes de Pamplona, Pamplonita, Chitagá, Silos, Cácota y Mutiscua, quienes rechazan los incrementos en los avalúos de predios que, según denuncian, han impactado directamente el cobro del impuesto predial, especialmente en zonas rurales.

“La idea de este paro es la actualización del catastro que fue muy elevada, el tema del avalúo y el impuesto”, explicó el líder Arvey Granados.

De acuerdo con el vocero, los aumentos se habrían realizado sin estudios técnicos en terreno. “Desde un escritorio es muy difícil saber cuánto vale un terreno. No se conoce si es plano o pedregoso, ni sus condiciones reales”, señaló.

Granados aseguró que en algunos casos los incrementos superan el 500 %, afectando principalmente a las comunidades campesinas.

“Un predio puede pasar a costar 600 o 700 millones de pesos. Es un incremento injusto para la gente del campo”, afirmó.

Entre las exigencias de los manifestantes están la derogatoria de la resolución 2057 de 2025, la suspensión temporal de la actualización catastral mientras se revisan los avalúos y el cese de cobros coactivos, intereses y sanciones derivadas del impuesto predial.

“No estamos en contra de que se actualicen los avalúos, pero sí de que se hagan sin tener en cuenta la realidad del territorio”, agregó.

El paro fue declarado indefinido y, según los voceros, se mantendrá hasta que haya respuestas frente a sus peticiones.

En medio de la jornada se mantiene paso humanitario para misiones médicas y casos prioritarios, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.