Nelson Velásquez detuvo su concierto en Bolívar para expulsar a un hombre que agredía a una mujer

Lo que debía ser una noche de fiesta y romanticismo en el municipio de Norosí, al sur de Bolívar, se convirtió en un escenario de rechazo contundente contra la violencia de género. Durante su presentación musical, el cantante Nelson Velásquez detuvo abruptamente la ejecución de su repertorio tras percatarse de que, entre los asistentes, un hombre estaba golpeando a una mujer.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sin dudarlo, el artista tomó el micrófono para increpar directamente al sujeto frente a toda la multitud, pidiendo el apoyo del equipo de seguridad y de las autoridades presentes en Norosí para retirarlo del evento de inmediato. “A las mujeres no se les toca”, fue el mensaje que resonó con fuerza en el lugar mientras el público aplaudía la decisión del intérprete de no ser indiferente ante la agresión que ocurría frente a sus ojos.

El video del momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacan la valentía y el ejemplo del exintegrante de Los Inquietos del Vallenato. En las imágenes se observa cómo el cantante espera con firmeza a que el hombre sea evacuado del recinto para poder retomar sus canciones, dejando claro que su escenario no es un espacio para quienes no respetan la integridad de los demás.

Este gesto ha sido calificado como un acto de caballerosidad y responsabilidad social por parte de un artista de su talla. La comunidad de Norosí y seguidores de todo el país han celebrado que figuras públicas utilicen su voz para poner límites claros frente al maltrato, enviando un mensaje poderoso sobre la protección a la mujer en cualquier espacio de la vida cotidiana.