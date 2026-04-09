Museo al Deportista Nortesantandereano, en riesgo de cierre por falta de apoyo

Norte de Santander.

El Museo al Deportista Nortesantandereano atraviesa un momento crítico y podría cerrar sus puertas ante la falta de apoyo económico sostenido, según advirtió su propietario y director, Andrés Ramírez, en diálogo con Caracol Radio.

Ramírez explicó que, pese a los esfuerzos realizados durante años, el proyecto cultural no ha logrado consolidar una base de respaldo que garantice su funcionamiento.

“No hemos recibido el apoyo que un museo necesita. Realmente el mantenimiento de un museo no es fácil. Nosotros pagamos un arriendo, esto es un esfuerzo que es familiar”, señaló.

El gestor del museo aseguró que las ayudas recibidas han sido insuficientes y esporádicas. “Nos han ayudado, pero como decimos nosotros aquí en Cúcuta, ‘pañitos de agua tibia’, de a poquito. Siempre apagamos un incendio unos días y luego vuelve nuevamente”, afirmó.

La situación, según indicó, se ha agravado en lo corrido de este año. “Estamos completamente desprotegidos. Es muy difícil estar pensando cada inicio de mes cómo se va a pagar el arriendo y cómo se van a solucionar los problemas del museo”, agregó.

El Museo al Deportista Nortesantandereano reúne a los 50 atletas más destacados en la historia del departamento en distintas disciplinas, desde fútbol y ciclismo hasta deportes paralímpicos.

Allí se conservan medallas, trofeos y objetos originales donados por los propios deportistas y sus familias.

“Hay una cosa espectacular. La gente que viene de afuera valora muchísimo más que nosotros mismos esto. Es increíble que alguien haya sido capaz de hacer esto”, destacó Ramírez.

El proyecto nació hace cerca de 18 años con la idea inicial de rendir homenaje al Cúcuta Deportivo, pero evolucionó hacia un espacio más amplio.

“Alguna vez pasó Álvaro Lozano y me hizo caer en cuenta de que había otros deportistas que también merecían estar en un museo. Entonces cambió la idea”, relató.

Además de su valor histórico, el museo busca acercar a niños y jóvenes al deporte y la cultura.

“Nuestro objetivo es llevar muchos niños de escuelas públicas y colegios al museo completamente gratis, pero no lo podemos hacer si no tenemos una ayuda constante que nos garantice el funcionamiento”, sostuvo.

Actualmente, el lugar hace parte de una ruta turística impulsada por la Secretaría de Cultura, lo que ha permitido que algunos visitantes conozcan el espacio. Sin embargo, la asistencia sigue siendo baja. “Es muy escasa la gente que va al museo”, lamentó.

Ante este panorama, Ramírez hizo un llamado a entidades, fundaciones y al sector privado para evitar el cierre.

“Si dos o tres personas se unen y nos dan la mano, podemos cumplir con nuestro objetivo, que es llevar más cultura a los nortesantandereanos”, concluyó.