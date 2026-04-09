Movimiento de viajeros creció más del 8% en Semana Santa en el aeropuerto de Cartagena

El dinamismo del turismo internacional y la consolidación de Colombia como el destino más atractivo de Suramérica se reflejaron en el comportamiento de los flujos migratorios durante la temporada de Semana Santa de 2026. Entre el 27 de marzo y el 6 de abril, el país registró 714.412 movimientos migratorios, lo que representa un crecimiento de 8% frente a 2025, de acuerdo con cifras del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia.

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En la región Caribe, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena alcanzó cerca de 59.400 movimientos, con un incremento de 8,2%, impulsado en buena medida por el turismo internacional y de cruceros. En este Puesto de Control Migratorio crecieron 48,5% los movimientos de pasajeros en Semana Santa, respecto a 2023 cuando se reportó 39.376 flujos, acorde con el análisis de Migración Colombia.

En cuanto a cruceros se registraron 6.168 movimientos de viajeros en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, cinco veces más que el año pasado y en 2023.

A nivel nacional, entre 2023 y 2026 Colombia registra un crecimiento sostenido en los flujos migratorios durante la temporada de Semana Santa, al pasar de 544.129 movimientos en 2023 a 714.412 en 2026, lo que representa un incremento acumulado del 31%, y refleja el impacto de las estrategias de promoción turística que han fortalecido la llegada y salida de viajeros en el país.

En el país, en términos operativos, el domingo 5 de abril fue el día de mayor tráfico, con cerca de 76.000 movimientos migratorios en el país, una temporada marcada por la alta movilidad de viajeros y un comportamiento alineado con las proyecciones oficiales, en línea con la política de promoción turística del Gobierno del presidente Gustavo Petro y la estrategia internacional ‘Colombia, El país de la Belleza’.

“El comportamiento de esta temporada confirma que Colombia sigue posicionándose como un destino competitivo en la región. Desde Migración Colombia atendimos con éxito el alto flujo de movimientos migratorios, garantizando procesos ágiles y seguros en todos los puestos de control del país, con especial atención en protección de la niñez”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Con estos resultados, el país no solo mantiene una senda de crecimiento en movilidad internacional, sino que refuerza el impacto de la estrategia turística nacional sobre sectores clave como el transporte aéreo, el comercio y los servicios asociados al turismo.