Mientras el país enfrenta crisis de pasaportes, Boyacá asegura operación sin fallas

En medio de la crisis nacional por la expedición de pasaportes, marcada por fallas técnicas, retrasos y cuestionamientos al nuevo modelo implementado por el Gobierno, la Gobernación de Boyacá aseguró que en el departamento el servicio se mantiene estable y sin afectaciones. Mientras en otras regiones se reportan largas filas y dificultades, en Boyacá la operación continúa con normalidad, según las autoridades.

La secretaria de Gobierno, Alejandra Picó, confirmó que la alta demanda ha llevado a que la agenda esté completamente copada hasta el 27 de abril. «...En este momento tenemos el agendamiento lleno, cumpliendo con 80 citas diarias en nuestro territorio...», explicó. A pesar del contexto nacional, la funcionaria destacó que el sistema ha respondido de manera eficiente en el departamento.

Frente a las denuncias de fallas en el nuevo operador del sistema a nivel país, Picó fue enfática en señalar que en Boyacá no se han registrado inconvenientes. «...No hemos tenido ningún traumatismo ni complicación con el nuevo operador instaurado por el Gobierno Nacional. Hemos avanzado con normalidad en el trámite de pasaportes...», afirmó, diferenciando la situación local de la crisis general.

Según la funcionaria, en el departamento se entregan entre 1.600 y 1.700 pasaportes al mes, lo que evidencia una demanda constante. «...Damos tranquilidad a los boyacenses de que nuestra oficina sigue avanzando con el agendamiento y la entrega de este documento sin ningún tipo de traumatismo...», concluyó, en un momento en que a nivel nacional crecen las alertas por posibles afectaciones al derecho de los ciudadanos a obtener este documento.