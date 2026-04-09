“Me hubiese gustado tener el mismo presidente pa’ los otros 29 municipios”: gobernador de Córdoba

Montería

Previo a la visita del presidente Gustavo Petro a Ciénaga de Oro, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo una “crítica” al jefe de Estado, asegurando que el resto de municipios del departamento también requerían una mirada del Gobierno Nacional. El pronunciamiento lo realizó ante medios locales de esta sección del país.

“Vamos allá a acompañar al presidente Petro, vamos a estar con el alcalde. Le comentaba a la gente de Sahagún que cuánto me hubiese gustado tener el mismo presidente pa’ los otros 29 municipios, porque Ciénaga de Oro es beneficiado con grandes proyectos, eso me llena de alegría porque se demostró que cuando hay voluntad se puede trabajar de manera articulada”, dijo el mandatario departamental.

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Asimismo, resaltó que “los problemas de los cordobeses no tienen colores, no tienen partido, no tienen ideología, sino de voluntad. Este caso es ejemplo de eso, el Gobierno Nacional está aportando más de $120.000 millones en obras y el departamento de Córdoba más de $40.000 millones”.

Durante este 8 de abril, el presidente Gustavo Petro presidió la puesta en marcha de la primera fase del Sena en Ciénaga de Oro y habría acompañado la línea de impulsión del acueducto Cereté – Ciénaga de Oro.