Kany García estrena ‘Puerta abierta’, su nuevo disco inspirado en la infancia y las raíces

La cantautora puertorriqueña Kany García presenta este 9 de abril su décimo álbum de estudio, titulado “Puerta abierta”.

Kany García en Colombia en 2026. Cortesía: Bizarro Live / Augusto Serna Ampliar Kany García en Colombia en 2026. Cortesía: Bizarro Live / Augusto Serna Cerrar

Un proyecto que surge de una conversación íntima con su niña interna y que busca reconectar con sus raíces culturales y musicales.

El disco, combina ritmos como la trova y la plena, junto con géneros como la música regional mexicana y la bachata, en un recorrido que reflexiona sobre la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia desde Puerto Rico hacia toda América Latina.

Kany explicó que el concepto nació al imaginarse cantando desde una versión “mini” de sí misma, lo que la llevó a revisar fotografías y cartas familiares.

“Mi mamá encontró cartas que mi papá escribió antes de casarse con ella, y eso me hizo entender que este proyecto debía invitar a la gente a revisitar su pasado”, compartió la artista.

En el álbum destacan colaboraciones con figuras de gran peso en la música latina:

Juan Luis Guerra , en el tema “Amor bonito”, su “colaboración soñada”.

, en el tema “Amor bonito”, su “colaboración soñada”. Yuridia , en la ranchera “La mala era yo”, que le permitió explorar un género nuevo.

, en la ranchera “La mala era yo”, que le permitió explorar un género nuevo. Nathy Peluso , en “Gatita”, con un giro atrevido al diminutivo usado para minimizar a las mujeres.

, en “Gatita”, con un giro atrevido al diminutivo usado para minimizar a las mujeres. Beto Montenegro (Rawayana), en una plena que aborda con frescura la crisis energética de Puerto Rico.

Además, junto a los cuatristas Christian Nieves y Fabiola Méndez, Kany refleja su infancia en el campo con canciones como “Puerta abierta” y “La casita”, reafirmando que nunca ha dejado atrás sus raíces.

El disco también incluye la canción “Fiera”, donde la artista asume posturas de justicia social y habla de las “sentencias” que conlleva ser valiente en temas políticos y sociales. “Yo me sentencié a la plenitud, a la alegría, a estar con personas que me sumen”, expresó.

Este lanzamiento coincide con el inicio de una gira internacional de más de 80 conciertos, que llevará a Kany García por América Latina, Europa y Estados Unidos.

Con “Puerta abierta”, Kany García busca dejar claro su capacidad de fusionar lo íntimo con lo universal, ofreciendo un álbum que conecta generaciones y que invita a sus fans a mirar hacia atrás para abrazar con fuerza el presente.