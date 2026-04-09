Irregularidades en avalúos en Úmbita

En el municipio de Úmbita, la inconformidad ciudadana por los avalúos catastrales ha tomado un rumbo aún más preocupante: errores técnicos que, según denuncias, afectan directamente la legalidad y coherencia de los cobros.

La Personería municipal reportó un aumento significativo en las quejas durante las últimas semanas, especialmente por inconsistencias en los datos de los predios.

La personera María Alejandra Hernández advirtió que se han identificado irregularidades graves. «...Hemos encontrado diferencias en el área de los predios frente a las escrituras, construcciones inexistentes e incluso registros de edificaciones donde no hay nada construido...», explicó. Estas fallas, según la funcionaria, comprometen la confiabilidad del proceso catastral.

Además, los valores asignados han generado alarma en la comunidad. Hernández señaló que existen predios rurales avaluados en más de mil millones de pesos, cifras que no corresponden a la realidad económica del municipio. «...Úmbita es un territorio rural, sin alta dinámica inmobiliaria, donde la mayoría de habitantes depende del campo...», subrayó.

El impacto se traduce en impuestos impagables para la población. «...Hemos visto recibos de más de 10 millones de pesos...», indicó la personera, quien pidió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi una revisión urgente del proceso para evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.