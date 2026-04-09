Ingresado el ciclista Eddy Merckx, de 80 años, por una infección en la cadera

Eddy Merckx: “Yo espero que Egan se quede con la maglia rosa”( Getty Images )

El cinco veces campeón del Tour de Francia Eddy Merckx, leyenda viva del ciclismo belga, ha sido hospitalizado a causa de una infección en la cadera, que se fracturó hace dos años, informó hoy el diario DH Les Sports.

“El caníbal”, que el próximo mes de junio cumplirá 81 años, lleva una semana ingresado en una clínica, siguiendo un tratamiento con antibióticos, y volverá a ser operado el próximo lunes.

Merckx, el ciclista más laureado de todos los tiempos (525 victorias, con 5 Tours, 5 Giros y 1 Vuelta) ha sufrido complicaciones recurrentes en la cadera desde que se la fracturara montando en bicicleta hace dos años.

Desde entonces, el “ogro de Tervouren” ha tenido que ser operado seis veces y se le reemplazó la prótesis de titanio que se le colocó inicialmente.

“Como tenía mucho dolor, me ingresaron en el hospital el lunes pasado. No encuentran el origen de esta infección y, como los antibióticos no hacen mucho efecto, deberían operarme de nuevo el próximo lunes. ¡Ya basta de tonterías, estoy harto!“, declaró el excorredor al diario Nieuwsblad.