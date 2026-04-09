Hay cierre en la vía Medellín - Costa Caribe por alerta de artefacto explosivo

Yarumal, Antioquia

La vía que conecta a Medellín con la Costa Caribe permanece cerrada este jueves 9 de abril debido a una alerta por la posible presencia de un artefacto explosivo.

Según información oficial, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, hacen presencia en el tramo entre Llanos del Cuivá y el municipio de Yarumal, donde adelantan las labores de verificación para descartar cualquier riesgo.

El cierre de la vía se mantiene de manera preventiva mientras los uniformados desarrollan los protocolos de seguridad en la zona del norte de Antioquia, como una medida para proteger a los viajeros y evitar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de la población civil y de la fuerza pública.

Por ahora, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial sobre la reapertura de la vieja vía que comunica a Medellín con la Costa y los municipios de norte antioqueño.