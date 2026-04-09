Gobernadora de Sucre prepara mesa nacional con MinSalud para definir saneamiento de los hospitales

Sincelejo

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, confirmó que el próximo 15 de abril, en Bogotá, se realizará la mesa de trabajo nacional por la salud del departamento, convocada directamente por el Ministerio de Salud. El encuentro definirá los pasos para sanear los hospitales que hicieron parte del proceso de fusión por absorción, así como los compromisos financieros que asumirá cada nivel de gobierno.

Antes de esta reunión, el Ministerio citó a una jornada preparatoria virtual este viernes 10 de abril, en la que solicitaron información técnica completa sobre el estado de la fusión, las inversiones realizadas desde 2023, el comportamiento de la deuda y la situación administrativa de cada hospital.

La gobernadora explicó que la convocatoria surge luego de una llamada directa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reiteró su decisión de que el Gobierno Nacional asumirá los pasivos de los hospitales de Corozal, San Marcos y Betulia, mientras que el departamento deberá cubrir las obligaciones del Hospital Universitario de Sincelejo.

La mandataria recordó que el ministro ya había cuestionado semanas atrás la continuidad de la fusión hospitalaria, un proceso impulsado en 2023 que terminó generando resistencia entre trabajadores y directivos por la falta de insumos, retrasos salariales, inconformidad por la administración y denuncias de presuntas intimidaciones internas.

“El ministro fue claro: él asumirá los pasivos de Corozal, San Marcos y Betulia. Y nosotros asumiremos lo correspondiente a Sincelejo. Hoy ya tenemos confirmación escrita del Ministerio y la fecha de la mesa nacional”, dijo García Montes.

La mandataria reiteró que el saneamiento financiero es impostergable, pues los hospitales enfrentan deudas acumuladas por más de una década.Recordó que:

El Hospital Universitario de Sincelejo ha sido intervenido tres veces .

ha sido intervenido . El Hospital de San Marcos , en dos oportunidades.

, en dos oportunidades. Y que el modelo de fusión no resolvió los atrasos salariales, el déficit operativo ni los problemas de dotación.

La deuda total asciende a $170.000 millones, distribuidos así:

$120.000 millones : Hospital Universitario de Sincelejo

: Hospital Universitario de Sincelejo $50.000 millones: Corozal, San Marcos y San Juan de Betulia

Este viernes 10 de abril se revisará:

Cronología de la fusión desde 2023

Flujos financieros y contratos asociados

Estado real de la deuda hospitalaria

Funcionamiento administrativo y asistencial de cada institución

Impacto del proceso en la atención al usuario

La mandataria informó que a la mesa técnica asistirán representantes del Ministerio de Salud, gerentes hospitalarios, la Secretaría de Salud Departamental y los diputados de Sucre, como parte del compromiso adquirido en la gran mesa por la salud realizada en marzo.

García Montes aseguró que la intervención de la Nación abre un camino real para resolver la crisis hospitalaria:

También invitó a los actores políticos, personal médico y ciudadanía a apoyar el proceso.