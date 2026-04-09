Foro jurídico propone soluciones alternativas para agilizar la justicia en Colombia

En medio de los crecientes problemas de congestión judicial, el director de la Fundación para la Innovación Legal y Estrategias con Estabilidad, Iván Darío Gómez Lee, planteó la necesidad de fortalecer la mediación como mecanismo clave para mejorar la administración de justicia en el país.

El pronunciamiento se dio durante un foro que avanza con la participación de altas figuras del sector, organizado por el Grupo Prisa, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fundación para la Innovación Legal y Estrategias con Estabilidad. El encuentro reúne a magistrados de las altas cortes, representantes del Gobierno y sectores empresariales, con el objetivo de promover mecanismos alternativos de solución de conflictos.

La mediación como alternativa eficiente

Gómez Lee explicó que desde 2024 se viene impulsando un trabajo articulado con gremios, empresarios y la rama judicial para posicionar la mediación como una opción real frente a los largos tiempos del litigio tradicional.

El director señaló que, aunque Colombia ha avanzado en la creación de despachos judiciales, las limitaciones fiscales dificultan responder a la creciente demanda. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer iniciativas provenientes de la sociedad civil, las universidades y los gremios.

Según explicó, la mediación tiene un amplio campo de aplicación, desde conflictos laborales y familiares hasta disputas civiles y comerciales. En este primer espacio, el énfasis está en controversias contractuales de infraestructura pública, como contratos de obra y concesión.

Además, advirtió que uno de los principales retos es el desconocimiento ciudadano sobre estos mecanismos. En ese sentido, invitó a los colombianos a informarse y acudir a estas herramientas, que permiten alcanzar acuerdos “ganadores entre las partes”, evitando litigios que pueden tardar entre cinco y siete años.

Articulación institucional y reforma a la justicia

Gómez Lee subrayó la importancia de la coordinación entre las distintas ramas del poder público para avanzar en soluciones estructurales. En el foro participan figuras como María Lucero Novoa, así como entidades del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Frente al debate sobre una eventual reforma a la justicia, impulsada por el ministro Jorge Iván Cuervo, el experto hizo un llamado a construir cambios desde la base social.

“Una verdadera reforma se hace de abajo hacia arriba”, afirmó, al insistir en que el diseño de políticas públicas debe involucrar a ciudadanos, empresarios y operadores judiciales, bajo principios de empatía y participación.