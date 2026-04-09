Espacio Público reporta recuperación de 42 mil m² en Cartagena

Iniciado el orden del día, la gerente de Espacio Público, Tannis Puello, explicó que durante la vigencia 2025 se ejecutaron acciones en el marco del programa de recuperación y transformación del espacio público, alcanzando la recuperación de 42.041,02 m² distribuidos en las tres localidades del Distrito. Señaló que se realizaron 741 operativos ordinarios y 112 operativos especiales de control, así como procesos de revitalización mensual del espacio público que incluyeron intervenciones en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Indicó que en el componente de organización económica se avanzó en el diseño de mobiliario urbano para vendedores informales, beneficiando a 142 vendedores y más de 200 familias, y en el fortalecimiento de procesos de formalización con una proyección de 600 vendedores.

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En cuanto al cumplimiento de metas, mencionó avances en indicadores como la recuperación y mantenimiento de espacio público frente a una meta cuatrienal de 185.000 m², así como la presentación de 121 querellas para la recuperación del espacio público. En materia presupuestal, indicó que la entidad contó con un presupuesto total de $11.336 millones, alcanzando una ejecución del 94%, con proyectos que registraron ejecuciones del 100 % en recuperación del espacio público, 99% en adaptación al cambio climático, 96% en sostenibilidad del Centro Histórico y 93 % en movilidad sostenible.

De igual forma, la gerente señaló que para el año 2026 se registra un avance en la ejecución de metas y recursos con corte al 15 de febrero. Indicó que en el programa de recuperación del espacio público se han realizado 456 operativos de control y se han entregado espacios como el Parque La Virgencita, el Parque del Reloj Floral y el Parque Joaquín F. Vélez. Asimismo, mencionó intervenciones paisajísticas en sectores como Crespo, Castillogrande y el Centro, así como avances en programas de formalización y organización de vendedores.

En el componente de metas, destacó avances en diseño de senderos peatonales, proyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático y formulación del Plan Integral de Parques y Zonas Verdes. En cuanto a la ejecución presupuestal, indicó que el presupuesto asciende a $12.067 millones, con compromisos por $6.140 millones, alcanzando una ejecución del 39 %, con proyectos como recuperación del espacio público con 69 %, adaptación al cambio climático con 70 % y generación de espacios públicos con 61 %. Finalmente, señaló que se han suscrito 253 contratos por un valor de $5.380 millones, orientados a la implementación de los proyectos del Plan de Desarrollo.

Finalizada la presentación, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) manifestó su inconformidad ante recientes casos de discriminación por parte de agentes de policía hacia mujeres en la vía pública, recordando que la institución debe garantizar el libre goce del espacio. Cuestionó la efectividad en la resolución de querellas contra «peces gordos» que lucran con el espacio público y alertó que la ciudad solo cuenta con 1,59m2 de zona verde por habitante. Ante esto, la gerente Puello aclaró que los casos de discriminación tienen seguimiento especial y que, si bien existen querellas complejas en trámite, se está trabajando por mejorar la infraestructura de los parques.