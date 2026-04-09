Entidades de la región Caribe recibieron capacitación sobre la Política de Gobierno Digital

En el marco de su estrategia de Socialización: adopción e implementación de la Política de Gobierno Digital (PGD), el Ministerio TIC adelantó, junto a la Corporación Colombia Digital, aliado estratégico, una jornada más en Cartagena. En este espacio participaron 50 entidades de categorías 4, 5 y 6, llegadas de los diferentes departamentos del Caribe.

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La reunión buscaba fortalecer las capacidades de las entidades priorizadas, a través de acompañamiento especializado y transferencia de conocimiento, para avanzar en la implementación efectiva de la Política de Gobierno Digital en todo el país. Además, estos encuentros contribuyen al mejoramiento progresivo de los resultados en el Índice de Desempeño Institucional, medido a través del Furag, promoviendo la aplicación de estándares, lineamientos y buenas prácticas en la gestión pública.

En la jornada estuvieron representantes de 50 entidades territoriales de los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con ellos se socializaron cinco aspectos fundamentales de esta Política: Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), Protocolo IPv6, Arquitectura Empresarial (MRAE v3.0), Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) y Marco de Interoperabilidad.

A través de estas acciones, el Ministerio TIC impulsa la adopción de herramientas digitales que fortalezcan la gestión pública y mejoren la prestación de servicios a la ciudadanía. El intercambio de experiencias entre entidades aporta a la ruta hacia la soberanía tecnológica del país y al cumplimiento de la meta de transformación digital de Colombia hacia 2035, acercando la tecnología al servicio de los ciudadanos, y consolidando un Estado más eficiente, interoperable y cercano.