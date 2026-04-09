En Turbaco judicializan a un hombre señalado de agredir sexualmente a un menor de edad

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 21 años, señalado de abusar sexualmente de un primo de 9 años.

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Los hechos investigados se registraron en octubre de 2025 en una vivienda del barrio La Granja del municipio de Turbaco (Bolívar). Allí, el ahora procesado habría aprovechado la convivencia con la víctima, para someterla a vejámenes sexuales.

Familiares del menor agredido, quienes conocieron los hechos, los denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación. La captura del procesado estuvo a cargo de la Policía Nacional, y se concretó el pasado 6 de abril.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el señalado agresor negó su responsabilidad en el delito de actos sexuales abusivo con menor de 14 años agravado, que le imputó la Fiscalía.