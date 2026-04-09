Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 20:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

En Turbaco judicializan a un hombre señalado de agredir sexualmente a un menor de edad

Los hechos investigados se registraron en octubre de 2025 en una vivienda del barrio La Granja

Fiscalía

Fiscalía

Fiscalía

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 21 años, señalado de abusar sexualmente de un primo de 9 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados se registraron en octubre de 2025 en una vivienda del barrio La Granja del municipio de Turbaco (Bolívar). Allí, el ahora procesado habría aprovechado la convivencia con la víctima, para someterla a vejámenes sexuales.

Familiares del menor agredido, quienes conocieron los hechos, los denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación. La captura del procesado estuvo a cargo de la Policía Nacional, y se concretó el pasado 6 de abril.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el señalado agresor negó su responsabilidad en el delito de actos sexuales abusivo con menor de 14 años agravado, que le imputó la Fiscalía.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir