El objetivo es evitar que Líbano se convierta en plataforma de lanzamiento de misiles: Experto

En las últimas horas el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que su ejército continúa atacando a Hezbolá en el Líbano “con fuerza, precisión y determinación” y seguirá haciéndolo “donde sea necesario”. Lo ha subrayado en un comunicado, en medio de las divergencias sobre la presencia del Líbano en el alto el fuego y la amenaza de Irán de darlo por concluido si Israel sigue atacando Líbano, donde ya ha matado a más de 250 personas.

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Este jueves, el ejército israelí ordenó la evacuación urgente de gran parte de los suburbios de Beirut ante ataques inminentes de su Fuerza Aérea. El presidente iraní, Masud Pe zeshkian, ha afirmado que los ataques del ejército israelí contra Líbano constituyen una “violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego. El mandatario asegura que la continuación de estas acciones dejará sin sentido las negociaciones, y amenaza con tener el “dedo en el gatillo”.

Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, asegura que Irán estuvo a punto de responder a los ataques, pero que Pakistán intervino para evitar que se violara el alto el fuego.

Varios hospitales en el Líbano podrían quedarse sin provisiones médicas vitales para traumatismos “en cuestión de días”, ya que los suministros están cerca de agotarse tras el elevado número de víctimas provocado por los ataques israelíes a gran escala en el último día, ha informado este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La milicia libanesa Hezbolá ha reanudado sus ataques a Israel esta noche, tras los bombardeos israelíes en el Líbano que acabaron con la vida de más de 250 personas durante el primer día de tregua entre Irán y Estados Unidos.

En el marco de esta tensa situación en el Medio Oriente, en los micrófonos de Caracol Radio en 6AM W con Julio Sánchez Cristo habló Alexander Grinberg, mayor (reservista) en el departamento de investigación de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel.

¿Se puede respetar el cese al fuego?

“Creo que irán va a intentar de probar toda posibilidad para no mantener el cese al fuego porque en realidad no puede abandonar Hezbollah, no solo por causas ideológicas, pero si Irán abandona a Hezbollah, eso se interpretaría como un suicidio político”, dijo el experto.

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¿Se podría seguir atacando sin afectar la población civil?

Cabe destacar que hay zonas pobladas por los sitios de Hezbollah no son las zonas donde viven cristianos por su parte, Israel está adoptando medidas para minimizar los daños a la población no involucrada, incluyendo la emisión de advertencias previas a la evacuación de residentes.

Todo ello se lleva a cabo a pesar de las complejas condiciones de combate y riesgo para nuestras fuerzas, con el objetivo de evitar que el Líbano se convierta en una plataforma de lanzamiento de misiles contra la población civil de Israel.

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