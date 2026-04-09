El 17 de abril el FICCI presenta ‘Policiaco sin crimen’, un noir que desafía las reglas del género

El próximo viernes 17 de abril, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI, el público asistirá a una subversión del género negro con el estreno de Policiaco sin crimen. La película, que tendrá su estreno exclusivo para los asistentes al festival, se presenta como un engaño consciente donde la tensión no nace de la violencia física, sino de la manipulación intelectual y el control absoluto de la narrativa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Dirigida por el experimentado director y estratega de comunicaciones Darío Vargas Linares, quien tiene en su récord de producciones televisivas nacionales la dirección de ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? y En cuerpo ajeno.

En la película Policiaco sin crimen (PSC) propone una tesis audaz: lo que inicia como una investigación de rutina se transforma en un entramado de pistas diseñado para guiar a los protagonistas hacia un fin oculto. “Al final, toda película policíaca es un engaño, muchas veces es inconsciente. En PSC, hay un plan urdido por la mente del guionista que termina siendo el mismo: aquel que aparece urdiendo toda la trama”, afirma Vargas, quien tras décadas de trayectoria en hitos televisivos y de comunicación en Colombia, decide dar el salto a la dirección cinematográfica con una obra que prioriza la inteligencia sobre la fuerza bruta.

La historia narra a una singular pareja de detectives privados, retirados de la policía, que aceptan un extraño encargo: localizar al abuelo desaparecido de una mujer enigmática. A medida que avanzan en la investigación, con la ayuda de su secretaria y un informante, empiezan a notar inconsistencias en la historia. Pronto descubren una verdad inquietante: el hombre que buscan podría no existir. Sin un desaparecido ni un crimen que resolver, los detectives se ven obligados a replantear el caso y descubrir por qué fueron manipulados para investigar una mentira.

Uno de los diferenciales más potentes de la película es la ruptura de los arquetipos tradicionales del noir (cine negro). Aquí, la figura del detective no es la única que ostenta el poder; por el contrario, la lucidez femenina de personajes interpretados por Juana Arias y Ángela Cano desarma la lógica del investigador convencional.

Estas mujeres no son las típicas femmes fatales del cine clásico, sino las verdaderas estrategas que orquestan el misterio desde las sombras. Según el director, esta decisión refleja una realidad cotidiana: “la capacidad de las mujeres para manejar la realidad. Muchas de estas decisiones no son casuales. Aunque los personajes escogen sus propios caminos, y muchas veces la trama también lo hace, no es descartable que haya conciencia del papel de la mujer en nuestra realidad”.

Visualmente, Policiaco sin crimen es una apuesta por la nostalgia y la modernidad gráfica. La estética evoca los vibrantes años 60 —la época anterior de los Beatles, el boom latinoamericano y la revolución cultural— fusionada con elementos de cómic que le otorgan un dinamismo único. Esta propuesta estética se ve respaldada por un elenco de lujo que une a leyendas como Saín Castro, Jorge Alí Triana, Humberto Dorado, Diego Vélez y Horacio Tavera, con talentos emergentes y rostros frescos, creando un puente generacional que promete cautivar tanto a la audiencia nostálgica como a los nuevos espectadores.

Con esta premier en el FICCI, Darío Vargas Linares no solo debuta como director, sino que invita al cine colombiano a explorar un género policiaco diferente: uno que se siente como una investigación periodística donde el espectador es el cómplice necesario de un plan urdido con precisión de guionista.

Policíaco sin crimen es producida por Óscar Guarín. Con el guion de Darío Vargas Linares y Lilian Pulgarín. Rosario Lozano en el diseño de producción y Mauricio Cadavid Alvear en la dirección de fotografía.