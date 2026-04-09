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09 abr 2026 Actualizado 02:05

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Medellín

Capturan a dos señalados de cometer presuntos secuestros en las poblaciones de La Ceja y Marinilla

Los judicializados en Bello y Rionegro interceptaban las víctimas utilizando la modalidad de falsos servicios en el Oriente de Antioquia.

Acusados de secuestar en el Oriente mediante la modalidad de falso servicio- foto Policía Antioquia

Acusados de secuestar en el Oriente mediante la modalidad de falso servicio- foto Policía Antioquia

Acusados de secuestar en el Oriente mediante la modalidad de falso servicio- foto Policía Antioquia

Antioquia

La Policía Antioquia reportó la captura de dos personas que supuestamente se estarían dedicando a secuestrar a personas en el Oriente del departamento bajo la modalidad de engaño del falso servicio. Estas personas serán integrantes del Clan del Golfo.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, estas personas fueron detenidas en las poblaciones de Bello en el Valle de Aburrá y Rionegro en el Oriente están acusadas de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto.

“Estos individuos serían dinamizadores de secuestros extorsivos, utilizando la modalidad de falso servicio para citar a sus víctimas hacia zonas rurales de los municipios de Marinilla y La Ceja, donde eran sometidas exigencias económicas para su liberación. Se estima que esta estructura obtenía rentas criminales mensuales que oscilaban entre 150 y 300 millones de pesos, producto de estas actividades ilícitas”, aseguró el coronel Muñoz.

Agrega que uno de los detenidos, conocido con el alias de “Marranero”, tiene anotaciones judiciales por los delitos de receptación, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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