Contralora del Tolima revela que hay 72 obras inconclusas en el departamento

Tolima

A tres meses de llegar al cargo, la contralora departamental del Tolima, Yesica Lozano Noriega, entregó el primer balance de su gestión, la cual se ha concentrado hasta ahora en un análisis de las debilidades de la entidad, que impedían un control fiscal efectivo.

“Encontramos una Contraloría departamental con algunas falencias en la planeación de procesos, entre ellos el proceso auditor, en el que hicimos algunos ajustes para establecer el cronograma y el plan de vigilancia y control fiscal territorial de esta vigencia. Los primeros tres meses han sido de ajustes y de planeación de algunos procesos que carecían de documentación de fondo”, detalló Lozano Noriega.

La contralora también reveló que, a través de un informe ejecutivo, han identificado 72 obras inconclusas distribuidas en 28 municipios del Tolima, de las cuales 37 se han registrado en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República. Es decir, por lo menos 37 de las 72 obras se pueden considerar como elefantes blancos.

“Estamos haciendo acercamientos y, al final de mes, una mesa técnica acá en el territorio para hacer seguimiento a esas 72 obras. Para nosotros, vimos que la mayoría de esas obras son de recursos del orden nacional, pero también hay unas porciones o porcentajes que corresponden a recursos propios, y ahí es donde entra a hacer un trabajo la Contraloría Departamental”, acotó.

Además, la contralora Lozano contó que su administración recibió 193 procesos de responsabilidad fiscal. De esa cantidad, seis corresponden a 2021 y 22 a 2022, por lo que corren el riesgo de prescribir. El plazo máximo para ser resueltos es de cinco años.

“Nuestro objetivo es abrir más procesos verbales para que sea más ágil su desarrollo y no esperar cinco años para poder fallar con responsabilidad, archivar o lograr el resarcimiento del daño patrimonial, sino agilizar los trámites. Hemos movido todos los procesos de 2021 y hemos dado curso a los de 2022, para evacuar los procesos pendientes”, concluyó.

En cuanto a los procesos de cobro coactivo, en sus primeros tres meses la contralora Lozano destacó el recaudo de 133 millones de pesos.