Capturan en Cali a hombre vinculado al secuestro del policía cartagenero Jarol Luis Ricardo

La búsqueda de justicia por el secuestro del patrullero Jarol Luis Ricardo sumó un capítulo determinante con la captura de uno de los hombres presuntamente vinculados a este hecho criminal. El operativo, desarrollado por unidades especializadas del Gaula de la Policía, se materializó en la ciudad de Cali, donde el sospechoso fue ubicado tras meses de seguimiento y labores de inteligencia.

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El caso de Jarol Luis Ricardo guarda una historia profundamente conmovedora que ha golpeado a su familia y a sus vecinos en el corregimiento de Bayunca. El uniformado fue interceptado por grupos armados el pasado 31 de octubre de 2025 en el departamento del Cauca, justo cuando se encontraba en su tiempo de descanso y viajaba con la ilusión de visitar a su esposa para conocer a su hija recién nacida. Ese viaje familiar terminó en un rapto que, desde entonces, mantiene a su comunidad en una vigilia constante por respuestas.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el capturado en el Valle del Cauca tendría una orden judicial vigente por los delitos de secuestro simple y concierto para delinquir, bajo la sospecha de haber participado directamente en la interceptación del patrullero. Las autoridades investigan los nexos de este sujeto con las estructuras delictivas que operan en el suroccidente del país, zona donde se perdió el rastro del uniformado cartagenero que solo buscaba abrazar a su pequeña por primera vez.

Tras su detención en Cali, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Mientras tanto, los grupos élite de investigación mantienen los esfuerzos en todo el país para dar con el paradero del oficial desaparecido, con la esperanza de que este nuevo arresto arroje luces definitivas que permitan a su familia, y especialmente a su hija, conocer finalmente la verdad sobre lo sucedido aquel fatídico día de octubre.