Balean a una pareja frente a su vivienda en El Espinal: la mujer murió

Tolima

Un nuevo ataque sicarial causó consternación en el municipio de El Espinal, Tolima. Frente a su vivienda, en el barrio Tolima Grande, fue baleada una pareja. La mujer falleció y el hombre consiguió sobrevivir.

Según el mayor José Giovanni Rojas, comandante de la Policía en El Espinal, el ataque se registró hacia las 7:50 de la noche del miércoles 8 de abril, cuando hombres armados dispararon contra una mujer de 26 años y un hombre de 38 años.

“Las víctimas fueron trasladadas de manera inmediata a un centro asistencial de la localidad, donde reciben atención médica. Momentos después, la persona de sexo femenino falleció a causa de la gravedad de las heridas. De manera inmediata, la Policía Nacional dispuso de un equipo especial de policía judicial, el cual asumió la investigación”, acotó el oficial.

De manera extraoficial, la mujer asesinada fue identificada como Lina Marcela Bautista, de 26 años. Su pareja responde al nombre de Javier Fernando Garzón, de 38 años. Ambos fueron interceptados cuando ingresaban a su vivienda.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana y continuará desplegando todas sus capacidades para contrarrestar los hechos que afectan la tranquilidad de los tolimenses”, remarcó.

También trascendió que la pareja tenía dos hijos: una menor de cuatro años y un bebé con apenas unos pocos meses de nacido. Resta por definir la principal hipótesis del crimen.

Este nuevo episodio se suma a la larga lista de actos violentos registrados en El Espinal desde hace varios meses. El municipio afronta una crisis de seguridad relacionada con bandas de microtráfico y los denominados “brujos”.