Armada fortalece habilidades de estrategia y toma de decisiones en seminario especializado

Del 8 al 10 de abril, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es escenario del “Seminario de Facilitadores de Juegos de Guerra”, un espacio académico desarrollado por la Academia Naval de Estudios Estratégicos, sede académica de esta institución, en coordinación con el U.S. Naval War College y la Universidad del Rosario.

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Durante la jornada, Oficiales y Suboficiales de la Armada de Colombia fortalecen sus competencias en pensamiento táctico y estratégico, así como en la toma de decisiones frente a escenarios críticos, mediante metodologías que combinan componentes teóricos y prácticos orientados a la resolución de problemas.

La apertura del evento estuvo presidida por el jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval, Contralmirante John Henry Ruíz Murcia; el director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta; el Capitán de Navío Ricardo Enrique Sánchez Piedrahita, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Armada de Colombia; así como por el Capitán retirado Alfred Turner y el Coronel retirado Jamie Gannon, profesores del U.S. Naval War College.

Este espacio de capacitación especializada busca desarrollar habilidades para la planificación, conducción y evaluación de juegos de guerra y simulaciones estratégicas, herramientas fundamentales para fortalecer la capacidad de análisis, la anticipación de escenarios y la toma de decisiones en contextos operacionales complejos.

“Este escenario académico es más que un juego de guerra: los marinos de Colombia deben volver a lo básico, preparándose para cualquier contingencia o escenario. Es una oportunidad para generar en cada uno de los participantes la cultura de pensamiento innovador, fuera de la caja”, señaló el jefe de la Jefatura Integral de Educación Naval.

Con este tipo de iniciativas, la Armada de Colombia ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la formación de su talento humano, promoviendo espacios académicos que contribuyen a mejorar la toma de decisiones, anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la superioridad operacional del Poder Naval.