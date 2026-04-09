Anuncian mesa técnica en Cundinamarca para analizar aumentos en avalúos catastrales del departamento

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que este 10 de abril se llevará acabo una mesa técnica junto con el Gobierno Nacional para analizar los aumentos catastrales de diferentes predios del departamento.

“En cuanto al bloqueo que se presenta en la vía a La Calera, los manifestantes han pedido la presencia de delegados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - (@igacColombia). He hablado con su director nacional, Gustavo Adolfo Marulanda, quien precisa que desde hace una semana está citada para el día de mañana, 10 de abril, una mesa técnica nacional, en la que se abordarán los temas relacionados con los puntos del pliego. De manera paralela, se tendrá una mesa para revisar los casos de estos dos municipios”, confirmó Rey.

Así mismo, el gobernador se refirió a lo que pasa en los municipios de La Calera y Choachí con los avalúos a catastrales.

“En el caso de La Calera, me dice que la entidad (el IGAC) y el municipio aún se encuentran en etapa de revisión y ajuste de las bases de datos. Por esta razón, no se han entregado recibos con liquidación del impuesto predial a la ciudadanía; es decir, la población todavía no conoce los resultados de dicho proceso catastral”, aseveró.

Y agregó, “en el caso de Choachí, precisa el IGAC, se ha concertado la revisión de los avalúos rurales, con el fin de ajustarlos, en un margen de tiempo, a nuevas consideraciones de su ordenamiento territorial”.

Ante este panorama y con las consideraciones técnicas, el gobernador hizo un llamado para que se levante el bloqueo en el sector del puente de Santiamén en La Calera.