Alerta por dengue en Córdoba: autoridades reportan más de 1.000 casos

Montería

Las autoridades de salud del departamento de Córdoba prendieron las alarmas ante la ola de casos de dengue. Cerca 1.126 personas han presentado la enfermedad en lo que va corrido del año 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, 648 de los casos no presentarían signos de alarma, 471 con signos de alarma y 7 serían graves.

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Los municipios con mayor registro son: Montería (456 casos), Cereté (88), Planeta Rica (66), Puerto Libertador (64), Montelíbano (61), Ayapel (51) y otros.

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Frente a los alarmantes datos, las autoridades insistieron en mayor conciencia sobre la enfermedad que durante el 2025 cobró la vida de 7 personas.

Una de las preocupaciones en el sistema de salud, es que 55 de los afectados serían menores de 9 años en Córdoba.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad:

- Mantener siempre tapado los sitios donde se almacena agua: albercas, tanques, baldes, botellas u otros recipientes, porque el mosquito Aedes Aegypti se reproduce en agua limpia.

- Recoger los elementos inservibles que puedan almacenar agua: llantas, botellas, tapillas, bolsas, cáscara de huevo, ollas viejas, en fin, todo lo que pueda servir de criadero del mosquito.

- Cambiar el agua de los floreros cada 8 días y lavar los tanques y albercas cada 8 días, cepillando bien las superficies con jabón para eliminar las larvas que son los huevos del mosquito.

- Usar repelente y cubrirse bien para evitar la picadura del mosquito.

- Mantener las casas y el entorno del barrio bien aseado, por eso se recomienda organizar entre vecinos jornadas de limpieza periódicas.