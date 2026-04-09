Alcaldía de Santa Rosa de Lima entrega ayudas para fortalecer la inclusión

En un acto cargado de emoción y esperanza, la Administración Municipal de Santa Rosa de Lima, liderada por el alcalde Harvis Bello, reafirmó su compromiso con la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad, al realizar la entrega de ayudas técnicas adquiridas con recursos propios del municipio.

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La jornada se convirtió en un momento significativo para decenas de familias que hoy ven nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, recuperar autonomía y fortalecer su participación activa en la comunidad. Durante la actividad, se entregaron 20 sillas de ruedas, 2 pares de muletas, 7 bastones y 4 caminadores, elementos fundamentales que representan mucho más que un apoyo físico: simbolizan independencia, dignidad y nuevas posibilidades para quienes enfrentan diariamente desafíos de movilidad.

El alcalde Harvis Bello destacó que esta iniciativa hace parte de una política social enfocada en atender a las poblaciones más vulnerables y garantizar que nadie se quede atrás.

“Nuestro compromiso es claro: trabajar todos los días por una Santa Rosa de Lima más humana, solidaria e incluyente. Estas ayudas no son solo equipos, son herramientas que devuelven esperanza y mejoran la calidad de vida de nuestras familias. Seguiremos gestionando recursos y programas que impacten positivamente a nuestra población con discapacidad”, expresó el mandatario.

El momento también estuvo marcado por la gratitud de los familiares y cuidadores de los beneficiarios, quienes destacaron el respaldo de la Administración Municipal y el impacto directo de estas acciones en sus hogares.

“Hoy queremos agradecer profundamente al alcalde Harvis Bello y a toda la Administración Municipal por pensar en nuestros familiares. Estas ayudas significan tranquilidad para nosotros y una oportunidad para que ellos tengan una vida más digna y con mayor independencia. Gracias por no olvidarse de las personas con discapacidad”, manifestaron familiares presentes durante la entrega.

Con este tipo de iniciativas, Santa Rosa de Lima continúa dando pasos firmes hacia la construcción de un municipio más equitativo, accesible y con oportunidades reales para todos, donde la inclusión deja de ser una promesa y se convierte en una realidad tangible para quienes más lo necesitan.