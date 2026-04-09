Afinia realizará trabajos para mejorar servicio en Parque Heredia

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de energía en la zona sur occidental de la ciudad, Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en la ejecución de acciones técnicas orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar una mayor continuidad del servicio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En los últimos días, el incremento de las temperaturas ha generado un aumento en la demanda de energía, lo que ha representado una mayor exigencia sobre el circuito Ternera 5.

Esta condición activa de manera automática los sistemas de protección, mecanismos fundamentales que permiten proteger la infraestructura, salvaguardando los equipos y prevenir afectaciones de mayor alcance en la red.

Para mitigar esta situación y optimizar la operación del sistema, la compañía adelanta un proyecto de inversión que contempla la redistribución de carga desde el circuito Ternera 5 que abastece a Parque Heredia, hacia el nuevo circuito Ternera 17, intervención que permitirá reducir la probabilidad de interrupciones y mejorar la confiabilidad del servicio en este sector de la ciudad.

De manera complementaria, Afinia invita a la comunidad a hacer un uso eficiente y responsable de la energía, especialmente durante los periodos de altas temperaturas, contribuyendo así a la estabilidad del sistema eléctrico.

La compañía reitera su compromiso con la mejora continua del servicio y agradece la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan estas acciones que permitirán brindar un servicio más confiable y de mejor calidad.