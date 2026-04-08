Tunja iniciará la renovación de su transporte público con la entrada de 100 nuevos vehículos
Modernización del transporte público arrancará con la salida de circulación de más de 100 buses que cumplieron su vida útil
Selecciona tu emisora
Modernización del transporte público arrancará con la salida de circulación de más de 100 buses que cumplieron su vida útil
Ahora en directo
00:00 - 23:59
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
Julio Sánchez Cristo
Gabriel Delascasas
César A. Londoño y Steven Arce
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estas escuchandoCrónica 24/7
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "