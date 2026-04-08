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08 abr 2026 Actualizado 12:26

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Tunja

Tunja iniciará la renovación de su transporte público con la entrada de 100 nuevos vehículos

Modernización del transporte público arrancará con la salida de circulación de más de 100 buses que cumplieron su vida útil

La renovación será gradual e incluirá vehículos con accesibilidad universal, tecnología Euro 6, sistemas de seguridad y una imagen unificada.

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