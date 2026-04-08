¿La ESE Santiago de Tunja está en riesgo de cierre?

“Tristemente, la ESE que era una ilusión de sacar la salud de los tunjanos adelante se va a ir a la ruina totalmente", concejal Julián López.

Tunja

Durante un debate de control político a la gerente de la ESE Santiago de Tunja, Cenaida Pérez Cisneros, varios concejales de la ciudad advirtieron el difícil momento que vive la institución y las pocas acciones que adelanta la gerente.

El concejal Julián López calificó la situación como, “profundamente preocupante y solicitó decisiones responsables y acciones concretas”.

El concejal lanzó una alerta por un posible cierre de la entidad.

“Tristemente, la ESE que era una ilusión de sacar la salud de los tunjanos adelante se va a ir a la ruina totalmente. Cerrar la ESE sería acabar con la salud de los tunjanos porque el Hospital San Rafael no daría abasto y tenemos una oportunidad desarrollándola, gestionando recursos, haciéndola crecer y apalancar que el hospital metropolitano se convirtiera siquiera en segundo nivel funcional se necesita gestión, se necesita trabajo, se necesita hablar menos y trabajar más”.

El concejal López cuestionó la gestión de la gerente en temas como el cobro de las millonarias deudas con las EPS, las tarifas que se cobran por los servicios, qué está pasando con la atención del SOAT y con algunos contratos con especialistas.