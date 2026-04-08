Transcaribe aumenta cobertura en estación Villa Olímpica para el duelo entre Junior y Palmeiras

Cartagena de Indias, consolidándose como una ciudad sede de grandes eventos, recibe este miércoles el primer partido de Junior de Barranquilla en la Copa Conmebol Libertadores 2026.

El cuadro colombiano enfrentará, desde las 7:30 de la noche, a Palmeiras de Brasil, uno de los mejores equipos del continente, y que tiene en sus filas al colombiano Jhon Arias, figura de la Selección Colombia.

El sistema de los cartageneros invita a los aficionados del fútbol a asistir en Transcaribe a este compromiso de fútbol internacional. Por eso, se reforzó la oferta con la que cubre la estación Villa Olímpica, aledaña al máximo escenario del fútbol cartagenero, y cuatro rutas del sistema harán paradas allí, para acompañar a los hinchas en su camino al estadio y su regreso a casa.

La ruta X106 Variante – Centro realizará paradas en la estación Villa Olímpica, a partir de las cinco de la tarde de este miércoles, y hasta el cierre de la operación del sistema.

Esta ruta se sumará a las rutas T101 Portal – Centro, T102 Portal – Crespo y X101 San José de los Campanos – 13 de junio – Gaviotas – Centro, que habitualmente cubren esta estación.

“Queremos que los cartageneros y visitantes que van a vivir la pasión del fútbol, y un compromiso internacional de esta magnitud, se muevan a bordo de TransCaribe, y por eso reforzamos la cobertura en esta estación. Moviéndose en TransCaribe para durante estos grandes eventos de ciudad, los usuarios pueden disfrutarlos sin preocuparse por buscar un parqueadero, entre otras ventajas”, apuntó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.