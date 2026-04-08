“Tocó hacer paloterapia, porque a la policía le quedó grande”: Concejal sobre inseguridad en Ibagué

Durante una sesión del Concejo de Ibagué, el concejal César Franco lanzó fuertes críticas sobre la situación de seguridad en la ciudad y la respuesta institucional frente a los hechos delictivos.

El cabildante se refirió al incremento de delitos en sectores como La Samaria, La Martinica, Ibagué 2000 y el Centro, donde se registran con frecuencia hurtos de celulares, robos de motocicletas y desmantelamiento de vehículos, afectando directamente a la ciudadanía.

A su juicio, estos hechos evidencian la necesidad de medidas más contundentes por parte de las autoridades, así como una revisión de las estrategias actuales de seguridad.

“¿Será que la Policía no sabe dónde es que venden las partes robadas de los automóviles o motocicletas? Lo sabe todo Ibagué, lo sabe Ibagué entera, pero la Policía no. Le digo al coronel y a todos ustedes policías: si no les gusta lo que uno les dice, es porque no les gusta que les digan la verdad. Van y sacan esa mano de cifras que no corresponden a la realidad”, afirmó el funcionario.

Franco también puso en duda las cifras oficiales en materia de seguridad, señalando que no reflejan lo que viven los ciudadanos en las calles y que esto contribuye a una creciente desconfianza institucional.

“Estamos cansados de que le arrebaten el celular a las mujeres y hombres de la ciudad, que roben las motos… a más de tres personas que trabajan conmigo les han robado la moto. Y la respuesta de la Policía es: ‘ya casi los vamos a atrapar’”, denunció el cabildante.

En su intervención, el concejal también cuestionó la capacidad de reacción de las autoridades y los procesos de denuncia, que según él, terminan siendo desgastantes para la ciudadanía: “Yo fui a denunciar un robo desde las siete de la noche hasta las dos de la mañana a la Fiscalía y no sirve para nada. La paloterapia es lo que el pueblo está haciendo porque a la Policía le quedó grande”.

El cabildante hizo un llamado directo a la fuerza pública para reforzar su presencia en los territorios y replantear la estrategia de seguridad en la ciudad.

“Coronel, salve usted la patria. Necesitamos que haga un movimiento de todos los cuadrantes… hoy les digo: no sean irresponsables con el pueblo ibaguereño. O se ponen los pantalones o busquen otro empleo. Uno no agarra a un ladrón a punta de consejos”, concluyó Franco.

Finalmente, el concejal insistió en la necesidad de que la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Policía trabajen de manera articulada para recuperar la seguridad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.