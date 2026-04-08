Pasajeros de JetSmart denuncian cambios repentinos en itinerarios y ausencia en canales de atención

En 6AM W de Caracol Radio se dio a conocer el caso de Clara Aparicio, una pasajera inconforme con la gestión de JetSmart tras hacer la compra de unos tiquetes nacionales.

Según reveló, un amigo cercano le recomendó adquirir los tiquetes con ellos por sus buenos costos, por lo que adquirió en el mes de febrero unos desde Bogotá con destino a Cali.

“Yo volaba en la mañana. Me cambiaron el itinerario como 7 horas, salí volando por la noche. De regreso también lo cambiaron, viajaba temprano y me lo pasaron para el mediodía”, expresó.

Clara había comprado otros tiquetes con el mismo trayecto para el mes de abril, sin contar con que enfrentaría situación nuevamente.

“Esta vez fueron más los cambios [...] el último era con escala en Medellín y ahí dije que ya era el colmo”, dijo, explicando que la escala en esa ciudad era de 3 horas, motivo por el cual tomó la decisión de pedir un reembolso a través de la página.

Clara esperaba que la devolución del dinero llegara a su tarjeta pero lo que recibió fue una gif card a su correo electrónico. Aunque intentó comunicarse con la aerolínea por teléfono, lo lo logró.

“Te transfieren es a hablar por Whatsapp porque ellos no responden. Por Instagram coloqué quejas, y he visto muchas más de personas con peores problemas”, dijo.

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Haciendo un repaso por las redes sociales de la aerolínea, se leen numerosos comentarios de usuarios que enfrentan el mismo inconveniente, incluyendo la complejidad en las líneas de atención.

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¿Qué responde la aerolínea?

Caracol Radio se comunicó con JetSmart y aunque, hasta el momento, no hay alguna respuesta concreta respecto a los motivos relacionados a los contantes cambios en los itinerarios, sí hicieron mención respecto a la devolución del dinero:

“Ante contingencias que puedan implicar modificaciones al itinerario, la compañía dispone de distintas opciones, que dependen del motivo de la afectación.

Según corresponda a cada caso, los pasajeros pueden optar de manera directa y autogestionada en los canales oficiales de JetSMART por cambio de fecha sin costo, devolución al método de pago original, entrega de una gift card.

Asimismo, y de acuerdo con la normativa vigente, se otorgan las compensaciones que correspondan en los casos aplicables“.