Con enfoque nutricional, Medellín refuerza la atención a mujeres gestantes y lactantes Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Las mujeres beneficiadas contarán con un acompañamiento durante su lactancia, priorizando su bienestar en el embarazo y la lactancia. Las beneficiarias reciben evaluación nutricional, orientación práctica sobre alimentación saludable y lactancia materna, además de apoyo alimentario cuando lo necesitan, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente riesgos tanto para la madre como para el bebé.

En 2025, las cifras fueron de 747 y 163, respectivamente; y, con corte a enero de 2026, se registran 212 gestantes y 91 lactantes.

El proceso contempla un seguimiento permanente, visitas en territorio y acompañamiento directo, junto con espacios educativos dirigidos a fortalecer prácticas de cuidado en el hogar.

Línea de acceso

Como medio de acceso y apoyo, se cuenta con la línea Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer (604 385 55 55, extensión 9896), la cual brinda orientación y facilita un contacto cercano con las familias.

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“En buen comienzo, atendemos a nuestras comunidades desde el inicio de la vida, una etapa fundamental para la salud y el desarrollo. Por esta razón, atendemos y acompañamos a nuestras mujeres gestantes y lactantes desde nuestro programa Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y su línea de atención”, expuso la Directora de Buen Comienzo, Diana Carmona.

Esta labor se articula con los servicios de salud para garantizar una atención oportuna, accesible y comprensible, especialmente en esta etapa clave del desarrollo y para las familias que más lo requieren.