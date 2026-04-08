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08 abr 2026 Actualizado 22:55

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Ibagué

“Nos deben tres quincenas”: trabajadores de la Clínica Tolima protestan en Ibagué

Empleados de la Clínica Tolima realizaron un plantón este 8 de abril por retrasos salariales. Denuncian falta de pagos, insumos y condiciones críticas para la atención de pacientes.

Ibagué

Desde tempranas horas de este 8 de abril, trabajadores de la Clínica Tolima realizaron un plantón a las afueras de la institución para exigir el pago de sus salarios, que según denuncian, ya acumulan tres quincenas de retraso.

La protesta, que inició sobre las 7:00 de la mañana, refleja una crisis que, aseguran, no solo afecta a los empleados, sino también la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

Sara Gómez, funcionaria del laboratorio de la clínica, explicó la situación que atraviesan: “Estamos desde las siete de la mañana haciendo un plantón acá en la entrada de la clínica por el pago de nuestras prestaciones. A hoy son tres quincenas que nos deben de nuestro sueldo”.

Además del retraso salarial, la trabajadora denunció otros incumplimientos: “No a todos se les han pagado sus cesantías, no nos han dado dotación desde hace más de dos años. Llevamos unos dos años así: se ponen al día, pero vuelven y se atrasan tres o cuatro quincenas. Nos pagan una y esa tiene que durar mes y medio más”.

Gómez también hizo un llamado a las entidades responsables del flujo de recursos en el sistema de salud: “Es un llamado no tanto a la Clínica Tolima, sino también a las EPS que les adeudan a la clínica por servicios que ya se prestaron, para que se puedan pagar nuestras prestaciones”.

La crisis, según relató, también está impactando directamente la atención a los pacientes. “No hay medicamentos para atender, en el laboratorio no tenemos reactivos. La idea es mejorar para brindar una buena atención a todos los usuarios”, advirtió.

Frente a este panorama, los empleados esperan que la reunión convocada para las 4:00 p. m. del mismo día, por la gerencia de la clínica, permita encontrar soluciones concretas. “No buscamos culpables, sino una solución frente a toda esta situación”, concluyó Gómez.

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