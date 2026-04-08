Nombran nuevo procurador Regional de Bolívar

La Procuraduría Regional de Bolívar tiene un nuevo líder para afrontar los desafíos disciplinarios del departamento. Se trata de Raúl Fernando Guerrero, un abogado que ha trabajado en el Ministerio Público y cuya experiencia ha sido clave para recibir el respaldo del nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.

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El regreso de Guerrero a esta dependencia tiene un significado especial, pues vuelve a asumir el liderazgo de la regional casi 10 años después de su salida en 2016. Este movimiento forma parte de las primeras decisiones de la era de Eljach Pacheco, quien busca fortalecer la transparencia y la celeridad en las investigaciones regionales con perfiles que ya tengan un recorrido sólido y probado en el derecho.

El nuevo procurador regional llega en un momento donde la lupa de la ciudadanía está puesta sobre la ejecución de los recursos públicos y el comportamiento de los funcionarios en Cartagena y el resto de Bolívar. Se espera que su gestión le dé un nuevo impulso a los procesos que han estado estancados, aprovechando ese conocimiento previo que tiene del territorio para actuar con firmeza frente a la vigilancia de la conducta oficial.

Con su posesión, se inicia una etapa de empalme necesaria para revisar el estado de las quejas y denuncias ciudadanas que reposan en el despacho.