“No se ha exportado fertilizantes”: Monómeros responde al presidente Petro

La empresa colombo – venezolana, Monómeros, a través de un comunicado ratificó su “exclusividad en el suministro de fertilizantes para el agro colombiano”, al responder al presidente Gustavo Petro que “no ha exportado fertilizantes a destinos distintos de América Latina y el Caribe y ha priorizado de manera estricta el mercado colombiano”.

“En consecuencia, no corresponde a la realidad señalar que exista un cambio de política orientado a privilegiar mercados extrarregionales en detrimento de Colombia, ni que se haya afectado el compromiso histórico con el abastecimiento del agro nacional”, indicó la compañía.

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La respuesta de Monómeros se da a las palabras del presidente Gustavo Petro durante su alocución en la noche de este martes, 7 de abril en donde indicó que se ordenó que “no se deben exportar fertilizantes hechos en Colombia”.

“Tenemos la decisión del Gobierno venezolano de cambio de política, ahora no les interesa vender Monómeros a Colombia, sino lograr que los fertilizantes que se hacen en Colombia con subsidios venezolano a la urea se vayan en realidad a los Estados Unidos y no quedan en Colombia”, dijo Petro.

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Por otra parte, en el comunicado se indica que “Monómeros S.A. filial de Pequiven siempre ha abastecido de fertilizantes de manera casi exclusiva al mercado colombiano con condiciones especiales, plenamente apegado a la política del gobierno de Venezuela en aras de consolidar y profundizar la integración latinoamericana y caribeña”.