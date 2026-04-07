Se conoce la primera imagen de la próxima serie animada de Mafalda basada en la historieta de Quino

OVIEDO, SPAIN - OCTOBER 23: Cartoonist Joaquin Salvador Lavado, aka Quino, poses beside a sculpture of his creature Mafalda at the San Francisco park. Quino will be awarded the 2014 Prince of Asturias Award for Communication and Humanities on October 23, 2014 in Oviedo, Spain. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Entertainment

Este miércoles se conoció la primera imagen de la próxima serie animada de Mafalda.

La nueva adaptación audiovisual se basa en la tira cómica escrita y dibujada por el humorista gráfico e historietista argentino Quino.

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Esta producción será escrita y dirigida por el ganador del Oscar a ‘Mejor película internacional’ por ‘El secreto de sus ojos’, el argentino Juan José Campanella.

La tira cómica presenta a una niña de seis años llamada Mafalda, que refleja la clase media argentina y a la juventud progresista, preocupada por la humanidad y la paz mundial, y que tiene una actitud inocente pero seria ante los problemas.

Se publicó de 1964 a 1973 y fue muy popular en Latinoamérica, Europa, especialmente en España, Quebec, Canadá y Asia.

Su popularidad dio lugar a libros y dos series de dibujos animados.

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Mafalda ha sido elogiada como una sátira magistral.

Quino falleció el 30 de septiembre de 2020 a causa de un derrame cerebral, a la edad de 88 años.

La serie se estrenará en Netflix en 2027.