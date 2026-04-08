¿Los liberales deberían apoyar a Iván Cepeda o a Paloma Valencia? Congresistas debaten

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El debate se dio en 6AM W de Caracol Radio, de Julio Sánchez Cristo, donde el Partido Liberal dejó en evidencia su fragmentación frente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El representante Carlos Felipe Quintero aseguró que, a título personal, decidió respaldar al candidato Iván Cepeda, a quien describió como un “verdadero liberal socialdemócrata”.

“Creemos que es la mejor opción y la que más se parece al Partido Liberal”, afirmó. Además, destacó su enfoque en derechos, libertades y transformaciones sociales.

De igual manera, lanzó duras críticas al director del partido, el expresidente César Gaviria y a su hijo, Simón Gaviria.

“Han manejado el partido como si fuera una finca privada, la colectividad está desdibujada y tienen al pueblo liberal olvidado”, afirmó.

No obstante, el senador electo Héctor Olimpo Espinosa expresó su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, argumentando que es la opción que mejor representa los principios del liberalismo.

Según explicó, uno de los elementos centrales debe ser la defensa institucional: “Hay que defender la Constitución del 91, que es una de las grandes banderas del Partido Liberal”.

Espinosa concluyó diciendo que la fórmula Valencia-Oviedo representa un equilibrio entre libertades económicas y derechos.

A pesar de los cuestionamientos por la entrega de puestos a militantes liberales, Espinosa aseguró que “el Partido Liberal formalmente no ha tomado decisiones de apoyar al Gobierno del presidente Gustavo Petro y se han aprovechado de la posición de independencia de la colectividad”.

Cabe recalcar que algunos miembros del Partido Liberal, como Mauricio Gómez Amín, han expresado su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella.

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Escuche la entrevista completa:

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