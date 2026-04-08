Largas filas en las oficinas de pasaportes en Bogotá por fallas en el sistema

Largas filas en las oficinas de pasaporte en Bogotá por fallas en el sistema

Este miércoles 8 de abril es el segundo día consecutivo que se cancelan los servicios de expedición y renovación de pasaporte en las sedes de la Cancillería en Bogotá, según confirmó la misma entidad por fallas en el sistema.

A través de su página web, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció lo siguiente: “Debido a una falla técnica, la atención para el trámite de expedición de pasaportes se encuentra suspendida temporalmente en las oficinas de Bogotá (sedes Centro y Norte). La entrega de pasaportes ya tramitados opera con normalidad”.

Se registraron largas filas en las oficinas de pasaportes de Bogotá ante la elevada cantidad de personas que solicitan este importante documento.

“Llegamos a las 10 de la mañana y al comienzo dijeron que se había caído el sistema, pero no nos dieron hora de cuándo se restauraba. Confiando en que podamos sacar el pasaporte porque el mes entrante tengo planeado ir a Punta Cana”, señaló una mujer en la fila.

Había personas que el día anterior perdieron la ida a la oficina de pasaportes e intentaron una vez más hoy.

“El día de ayer estuve en la calle 100 en la mañana y se cayó el sistema; entonces fui en la tarde y a la hora volvió a caerse el sistema. Hoy llegué acá, pero ya llevamos haciendo fila como tres horas y no sabemos si va a haber servicio o no”, aseguró un señor que debe renovar su pasaporte con urgencia.

Algunos ya estaban desesperados por poder hacer su trámite.

“Yo llegué desde las 8 de la mañana y no nos hemos movido nada. Y nos dicen que no hay sistema. Ese es el cuento: no hay sistema, no hay salud, no hay nada”, sostuvo un hombre molesto con el anuncio de la Cancillería.

Antes del mediodía, una trabajadora de la cancillería del centro anunció a través de su megáfono que no habrá servicio. Solo habrá para reclamar el pasaporte.

Esto hizo que muchos usuarios se molestaran y se fueran; otros quedaron con la esperanza de hacer el trámite.