La Selección Femenina de futbol ya está completa en Cali para enfrentar a Venezuela y Chile

La Selección Colombia Femenina Mayores recibió una bienvenida oficial en Cali, ciudad donde disputará dos partidos clave ante Venezuela y Chile por la Liga de Naciones de la CONMEBOL, en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2027.

El encuentro se realizó en el Hotel Dann Carlton, donde jugadoras y cuerpo técnico compartieron con el alcalde Alejandro Eder y el secretario del Deporte, Alexander Camacho, en la antesala de los compromisos que se disputarán en el estadio Pascual Guerrero.

“Cali se sigue consolidando como la casa de la Selección femenina…”, expresó el alcalde, quien además destacó el respaldo de la ciudad al fútbol femenino, reflejado en iniciativas como el torneo aficionado con más de 1.000 jugadoras. Por su parte, el secretario del Deporte invitó a la afición a acompañar al equipo en los partidos del 10 y 14 de abril.

El combinado nacional ya cuenta con sus 23 jugadoras en la capital vallecaucana y se alista para afrontar estos compromisos como local, antes de viajar a Argentina para cerrar la triple fecha. Dentro de la convocatoria se destaca la presencia de once futbolistas vallecaucanas, encabezadas por Linda Caicedo, una de las principales figuras del equipo.

Junto a ella aparecen nombres como Jorelyn Carabalí, y Daniela Caracas, en zona defensiva, así como las volantes Ilana Izquierdo y Gabriela Rodríguez, La base del grupo la completan jugadoras como Gisela Robledo, Valerin Loboa, Manuela Pavi, Carolina Arias y Wendy Bonilla en defensa y la arquera Luisa Agudelo.

El equipo es dirigido por el vallecaucano Ángelo Marsiglia, en una ciudad que se ha consolidado como sede habitual del fútbol femenino y que recientemente marcó récord de asistencia en el Mundial Sub-20 de 2024.

La Federación Colombiana de Futbol dio a conocer los precios de la boletería para los partidos. Las entradas están disponibles por partido y en combo para ambos encuentros.

Precios de la boletería por partido:

Occidental Alta: $90.000

Occidental baja: $80.000

Oriental: $60.000

Norte y Sur: $40.000

Precios de la boletería dos partidos

Occidental Alta: $126.000

Occidental baja: $112.000

Oriental: $84.000

Norte y Sur: $56.000