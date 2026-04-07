Cali vuelve a ser casa de la Selección Colombia femenina de fútbol

La Selección Colombia de fútbol categoría mayores se encuentra concentrada en la capital vallecaucana, con el objetivo de afrontar la triple fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, fechas 5, 6 y 7. competencia que definirá los cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en Brasil.

El grupo de 23 jugadoras convocadas por el técnico Ángelo Marsiglia ya comenzó trabajos en Cali y Yumbo. Se destacan las vallecaucanas Carolina Arias, Daniela Caracas, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí, Linda Caicedo, Gisela Robledo, Gabriela Rodríguez, Válerin Loboa, Luisa Agudelo, Manuela Pavi y Wendy Bonilla. La primera práctica de campo se hizo en el estadio de Yumbo este lunes.

El sistema de competencia reúne a nueve selecciones sudamericanas (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en un formato de todos contra todos a una sola ronda, con un total de nueve fechas. Las primeras dos fechas se realizaron en octubre 2025; tercera y cuarta en noviembre-diciembre 2025; quinta, sexta y séptima ahora en abril 2026; octava y novena para junio 2026. Cada seleccionado jugará cuatro fechas como local, cuatro como visitante y quedará libre en la restante. Los dos primeros equipos clasificarán directamente al Mundial, mientras que el tercero y cuarto accederán al repechaje intercontinental.

Actualmente, Colombia ocupa la cuarta posición en la tabla con 7 puntos, producto de dos victorias ante Perú (4-1) y Ecuador (2-1), además de un empate frente a Bolivia (1-1), resultados que la mantienen en la pelea por la clasificación.

En el marco de esta triple fecha, Colombia recibirá a Venezuela el 10 de abril y a Chile el 14, ambos encuentros programados en el estadio Pascual Guerrero de Cali a 8:00 de la noche. Luego, el combinado nacional se desplazará a Argentina para enfrentar al conjunto local y cerrar su participación en esta ventana de competencia. Con esto, Colombia buscará aprovechar especialmente los dos juegos en su casa, Cali, para sumar puntos claves que le permitan estar en la parte alta de la clasificación.

Programación de los partidos, Estadio Pascual Guerrero:

Viernes 10 de abril de 2026

Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Martes 14 de abril de 2026

Colombia vs. Chile

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Sábado 18 de abril de 2026

Argentina vs. Colombia - Buenos Aires

Hora: 6:00 p.m. (hora local)