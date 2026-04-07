Actrices de ‘Los ángeles de Charlie’ se reúnen para celebrar los 50 años de la serie de televisión

Este lunes, las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunieron para celebrar los 50 años de la serie de televisión ‘Los ángeles de Charlie’.

El panel de ‘Los Ángeles de Charlie’, celebrado en el PaleyFest L.A. del Paley Center, comenzó con un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de la serie, que mostraba fragmentos de episodios de las tres primeras temporadas.

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Durante el panel, Kate Jackson relató cómo surgió ‘Los ángeles de Charlie’, cuando ella protagonizaba ‘The Rookies’, de Aaron Spelling y Leonard Goldberg, y este último le presentó un proyecto titulado ‘Alley Cats’, sobre tres mujeres investigadoras privadas que usaban látigos y cadenas.

Jackson recordó que “Len dijo: ‘Está disponible porque las tres cadenas ya lo han rechazado. ¡Eso suena a un éxito rotundo!’ Me contó la historia de ‘Alley Cats’, y pensé que era la peor idea que había escuchado en mi vida”.

Un cuadro al óleo de ángeles en la pared de Spelling inspiró el título del programa, y la caja del altavoz en el escritorio de Spelling se convirtió en la idea del altavoz de Charlie.

Pero al principio de la serie, “pensaban que era una casualidad, que no tendría éxito a largo plazo. Creían que con mujeres en papeles masculinos, no iba a funcionar. Una vez que nos mantuvimos entre los 10 programas más vistos, creyeron en nosotros”, confesó Smith.

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Farah Fawcett, fallecida en 2009, interpretó a Jill Munroe en la primera temporada de la serie y se convirtió en una superestrella, pero su partida tras el primer año dio pie a una batalla legal.

“Estaba triste, confundida, sí, y sabía que mucha gente la estaba presionando, pero ella está en nuestra memoria colectiva, ella está aquí”.