Hombre resultó herido tras un hurto en el barrio Los Ángeles

Sigue la preocupante situación de seguridad en los barrios de Cartagena, pese a que el distrito avanza en la ejecución de importantes proyectos, el denominado atraco callejero es un verdadero dolor de cabeza para las autoridades.

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Por ejemplo, en video quedó registrado el momento cuando un padre de familia fue víctima de la delincuencia mientras recogía a su hijo, en una institución educativa del barrio Los Ángeles, cerca de la clínica Barú.

El audiovisual que está en poder de investigadores muestra cuando la víctima es despojada de objetos de valor y sufre una lesión que causó pánico entre niños, niñas y acudientes que permanecían por la zona. Tras cometer el hurto, los dos sujetos se marcharon en motocicleta, dejando ver un arma de fuego tipo revólver con la que materializaron el suceso.

Por ahora, la policía metropolitana no reporta personas capturadas.