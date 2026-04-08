Hombre fue asesinado a disparos en la vía Cúcuta–El Zulia

Un hombre, que permanece sin identificar, fue asesinado a disparos en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de El Zulia.

La víctima fue hallada al interior de una cuneta de aguas lluvias por personas que transitaban por la zona. El hombre estaba arrodillado, vestía una camisa negra, pantaloneta roja y tenis blancos, y presentaba varios impactos de bala en la cabeza.

Un fuerte dispositivo policial hizo presencia en el lugar y realizó la inspección técnica al cadáver. Por el momento, no se tiene claridad sobre lo ocurrido.

Esta situación genera preocupación por el aumento de hechos violentos en esta zona del anillo vial, donde incluso la fuerza pública ha sido atacada en repetidas ocasiones.