“Es una luz en medio del dolor”: madre de Santiago Murillo tras fallo contra el mayor Molano

Tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 14 años al mayor (r) Jorge Mario Molano Bedoya por la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, la voz que más resuena es la de su madre, Sandra Meneses.

En entrevista con Caracol Radio, Meneses expresó que el fallo representa un paso importante en medio del proceso que ha enfrentado su familia desde 2021.

“Son sentimientos encontrados, realmente, como lo acabo de decir: sentimientos encontrados. De cierta manera, también es una luz en el camino entre tanto dolor, oscuridad y tiempo perdido; que se comiencen a esclarecer los hechos y que empiece a llegar la justicia, como tiene que ser. Aunque siempre digo que un privilegio perdido no compensa la vida de un inocente perdido, porque claramente el Estado reconoce que este mayor disparó, sin motivo alguno, de manera indiscriminada y con dolo hacia Santiago.”, manifestó.

Aunque reconoció el avance de la decisión disciplinaria, fue enfática en que ninguna sanción podrá reparar la pérdida de su hijo. Para la madre del joven, uno de los puntos más relevantes del fallo es el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado.

“El Estado reconoce que esta persona actuó, como lo dice su exesposa en su testimonio, de manera consciente e indiscriminada, y eso ya ha sido reconocido oficialmente. En ese entonces, porque esto ocurrió hace cinco años, la ciudad nos mostró su apoyo, y siempre estaré agradecida con toda la gente que manifestó su empatía y el respaldo que nos brindaron”, señaló.

Además, recordó que su hijo no tenía ningún vínculo con hechos violentos y defendió su memoria frente a cualquier señalamiento.

“Santiago fue un joven que, como muchos dicen, simplemente estaba en el lugar; él vivía en esa zona. El mundo ha visto su cara, el mundo ha visto nuestra cara, y nadie, absolutamente nadie, puede decir que Santiago o mi familia le hizo daño a alguien. Hasta el día de hoy, nosotros no hemos cometido ningún delito ni ninguna ilegalidad. La gente ha visto nuestra cara, el mundo vio la cara de Santiago, y nadie tiene cómo acusarlo”, finalizó la madre.

El caso de Santiago Murillo se convirtió en uno de los más representativos del estallido social de 2021, y aunque este fallo marca un avance en la búsqueda de justicia, para su familia el proceso aún está atravesado por el dolor de una pérdida irreparable.