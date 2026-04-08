En el sector Los Ejecutivos, un arma de fuego incautada y tres capturados por hurto

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de tres sujetos en el sector de Los Ejecutivos. Los individuos habían cometido un robo minutos antes; sin embargo, la solidaridad de la comunidad permitió la rápida captura de los implicados.

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Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de ‘Alex’, ‘Yoiber’ y ‘Santi’, de 20, 27 y 23 años, respectivamente, quienes minutos antes intimidaron a una mujer, despojándola de una cadena de oro y un iPhone 13.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola, un cargador, dos cartuchos y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes. Los elementos hurtados fueron recuperados y devueltos a su propietaria, quien agradeció la reacción policial.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 300 personas por el delito de hurto y se han incautado 165 armas de fuego.