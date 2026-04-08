“En el Huila deben estar muy pendientes”: advierten desde el Tolima sobre la fiebre amarilla

Tolima

La confirmación del primer caso de fiebre amarilla en Planadas, municipio ubicado en el extremo sur del Tolima, encendió las alarmas sobre la posible expansión de la enfermedad hacia el vecino departamento del Huila, especialmente a la zona rural de su capital, Neiva.

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Tolima, Fair Alarcón, reveló que en los últimos días fue confirmado un caso en la vereda El Higuerón de Planadas, ubicada en la zona limítrofe con el municipio de Ataco y con la zona rural de Neiva.

“Tenemos un caso de una persona que viene de Cundinamarca, hace su estadía en el Tolima y, desafortunadamente, llegó sin vacuna. Afortunadamente, a la persona ya le dieron egreso en Zipaquirá. Con este caso entra un municipio nuevo: Planadas, que es un municipio complejo. Estábamos esperando que tuviéramos casos por la cercanía con Ataco, que ya tenía”, detalló Alarcón.

A renglón seguido agregó que: “El departamento del Huila también debe estar muy pendiente. Esta vereda queda más o menos a 10 kilómetros del límite con el departamento del Huila, específicamente con el municipio de Neiva, que tiene un área rural que llega hasta límites del Tolima”.

Hasta ahora, el Huila solo ha confirmado casos de fiebre amarilla en monos, pero no en personas. Las recientes noticias que se producen desde el Tolima encienden las alarmas sobre un nuevo departamento del país hacia donde podría expandirse esta enfermedad.

Lo que puede dejar la Semana Santa

El Tolima hasta ahora registra 164 casos de fiebre amarilla, de los cuales han fallecido 61. Es decir, una letalidad cercana al 40 %. Cifras que podrían aumentar tras Semana Santa, debido a los turistas sin vacuna que visitaron el departamento.

“Tendríamos que esperar hasta la semana siguiente, porque el periodo de incubación de la enfermedad es de tres a siete días, cuando empiezan los síntomas. Ya lo vimos en diciembre y enero de este año: aproximadamente 15 días después comienzan a aparecer los casos confirmados. Esperemos que sean mínimos o que no existan”, agregó Alarcón.

De momento, Tolima, Meta y Putumayo son los tres departamentos con casos de fiebre amarilla confirmados en humanos.

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