En Bolívar mortalidad materna se redujo 56.2% durante el año 2025

Bolívar está salvando vidas. Así lo evidencian los resultados de los indicadores trazadores del Plan Territorial de Salud, que muestran una disminución histórica en las principales causas de mortalidad, especialmente en mujeres gestantes, niños y niñas, al comparar los avances entre la línea base de 2022 y el año 2025.

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Más allá de los porcentajes, estos resultados significan algo concreto: hoy en Bolívar es menos probable morir por causas que sí se pueden prevenir o atender a tiempo, gracias al trabajo intersectorial articulado y a un sistema de salud que ha fortalecido su presencia en el territorio y su capacidad de respuesta.

En comparación con la línea base 2022, Bolívar logró disminuirla en un 56,2% la mortalidad materna. Esto quiere decir que hoy el riesgo de que una mujer muera durante el embarazo, el parto o el posparto es casi la mitad de lo que era hace tres años.

“Esto es el resultado del fortalecimiento de nuestro sistema de salud y de lo prioritario que es para nosotros la atención a las madres del departamento de Bolívar. Todavía falta mucho, por eso seguimos trabajando diariamente para que no muera ni una sola madre en nuestro territorio”, expresó el gobernador Yamil Arana.

En la práctica, esto se traduce en más madres que sobreviven, más bebés que crecen con sus mamás y más familias que permanecen unidas.

Este resultado ha sido posible gracias a controles prenatales más oportunos, atención más rápida en emergencias obstétricas y mayor presencia de equipos de salud en zonas rurales.

Niñez protegida: hasta 9 veces menos riesgo de morir por causas prevenibles

Los avances en la niñez son aún más contundentes. Con una reducción por encima del 85%; en Bolívar, hoy un niño tiene hasta 9 veces menos riesgo de morir por desnutrición. Un resultado histórico que refleja el impacto de las acciones en salud pública y protección de la niñez.

* Desnutrición: ↓ 89,4%

* Enfermedad diarreica aguda (EDA): ↓ 84,1%

* Infecciones respiratorias agudas (IRA): ↓ 58,1%

Este avance se traduce en una realidad concreta:

las muertes por diarrea, que antes eran frecuentes, hoy se han reducido a menos de una quinta parte, y el riesgo de morir por infecciones respiratorias es casi la mitad. Además, la mortalidad infantil disminuyó en 31,7% y la mortalidad en la niñez en 32%, evidenciando que cada vez más niños en Bolívar no solo sobreviven, sino que crecen sanos.

Trabajo articulado: la clave de los resultados

Estos resultados no son casualidad, responden al trabajo articulado del Gobierno Departamental, en el que el sector salud ha actuado de manera coordinada con otras áreas clave.

La articulación con la Secretaría de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ha sido fundamental para garantizar una alimentación adecuada y oportuna en niños y niñas. Esto no solo reduce la desnutrición, sino que también fortalece su estado nutricional, mejora la respuesta del organismo y disminuye el riesgo de enfermedades como la EDA y las infecciones respiratorias agudas.

De igual manera, las inversiones que ha adelantado el gobierno para garantizar a los bolivarenses, el acceso a agua potable y saneamiento básico, ha contribuido a reducir enfermedades asociadas a condiciones inadecuadas de higiene, mientras que el mejoramiento de vías de acceso ha permitido disminuir los tiempos de desplazamiento y facilitar la atención oportuna de emergencias, especialmente en casos maternos.

A esto se suma el papel de la educación en la promoción de hábitos saludables, la implementación de tiendas saludables en los colegios, así como las inversiones en condiciones de vida, que impactan directamente en la salud de la población.

Estos resultados demuestran que la salud no depende únicamente de la atención médica, sino de un enfoque integral que hoy permite reducir de manera significativa la mortalidad en el departamento.

Inversión que se convierte en atención oportuna

La inversión también ha sido clave para salvar vidas. Con una ejecución de $64.410 millones y la gestión de recursos adicionales, se fortaleció la capacidad de atención en todo el departamento.

Entre los avances más importantes:

* Nuevas ambulancias en municipios como Achí, Mompox, San Jacinto, San Pablo, entre otros

* Adquisición de unidades móviles y transporte extramural para zonas rurales

* Entrega de 619 equipos biomédicos a 19 ESE municipales

* Mejoramiento del transporte asistencial

Esto significa que hoy, ante una emergencia, las personas pueden llegar más rápido a un servicio de salud y recibir atención a tiempo, lo que reduce el riesgo de complicaciones y muerte.

Un sistema que responde más rápido y llega a más personas

El fortalecimiento del sistema también se refleja en estrategias y acciones desplegadas por 1.190 profesionales en el territorio, que mejoran el acceso oportuno a los servicios, especialmente en población vulnerable.

* 93% de las urgencias se atienden en la red pública

* 78% de las consultas externas se resuelven en este sistema

* 10.746 remisiones de urgencias y georreferenciación de 88 ambulancias

* 24 mesas de trabajo con EPS para mejorar la atención

* 334 Equipos Básicos en Salud

* Línea 24/7 de atención psicoemocional “Hablemos”

* Estrategia “Pellízcate”, con 300 jóvenes en 10 municipios

* Estrategia de escuelas libres de dengue y control químico/barreras para chagas y malaria en 10 municipios priorizados

* Vacunación sin barreras y protección animal

* Intervenciones en salud mental y adopción de Política Pública de Salud Mental

* 1,525 profesionales capacitados en 6 jornadas intensivas

Además, la gestión del 100% de las 2.507 PQRS y el análisis de 1.083 tutelas en las jornadas de participación social en salud que recorrieron todos los municipios de Bolívar, han permitido identificar fallas y mejorar la atención.

Estas acciones hacen parte del compromiso del gobernador Yamil Arana, para proteger la vida de los bolivarenses, ampliando la cobertura, mejorando la respuesta del sistema, cerrando brechas y garantizando el acceso a la salud, especialmente de quienes más lo necesitan.

Desde la administración departamental se continuará fortaleciendo la atención en el territorio, con una apuesta clara por un sistema de salud más cercano, oportuno y de calidad, que siga generando resultados concretos en la calidad de vida de la población.